Coni, Figc e Lega calcio, appello allo Stato: 'Aiutateci a rifare gli stadi' (Di sabato 19 dicembre 2020) stadi nuovi o ristrutturati per ripartire. Stato, aiutaci. Lo scrivono i presidenti di Coni, Federcalcio e Lega in una lettera al premier Conte e ai ministri Gualtieri e Franceschini. L'intervento ... Leggi su gazzetta (Di sabato 19 dicembre 2020)nuovi o ristrutturati per ripartire., aiutaci. Lo scrivono i presidenti di, Federin una lettera al premier Conte e ai ministri Gualtieri e Franceschini. L'intervento ...

capuanogio : La #Figc non si è costituita in giudizio al Coni nel ricorso del #Napoli contro lo 0-3 a tavolino in #JuveNapoli e,… - TuttoMercatoWeb : Questione stadi: la lettera aperta dei Presidenti CONI, FIGC e Lega Serie A al Governo - Fiorentinanews : La lettera di CONI e FIGC al governo per il restyling degli stadi italiani. Un confronto in tre punti per attivarsi… - fcin1908it : Coni, FIGC e Lega Calcio scrivono una lettera al Governo: 'Subito riforma per gli stadi' - - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: #Coni, #Figc e #Legacalcio, appello allo Stato: 'Aiutateci a rifare gli stadi' -