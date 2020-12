Caro Conte e cari partiti | giù le mani dai Servizi Segreti

Leggi su formiche

(Di sabato 19 dicembre 2020) Il 3 marzo scorso i contagi da coronavirus registrati nel nostro Paese erano poco più di 3.000, i decessi 107. Meno di una settimana dopo, il 9 marzo, il presidente del Consiglio Giuseppeimponeva il lockdown generale in tutto il Paese con una diretta Facebook notturna per annunciare che l’Italia intera sarebbe diventata “zona protetta”. Era l’alba della prima ondata di contagi. Ora, che i casi galoppano verso i due milioni e i decessi si avvicinano a 70.000, stiamo cercando di prevenire la terza senza aver capito neppure se siamo usciti dalla seconda. Già allora su Formiche.net rimarcavamo l’importanza di un’autorità delegata alla sicurezza — e non era la prima volta: per esempio, già nell’autunno di due anni fa, in tempo di governo gialloverde, il direttore editoriale Roberto Arditti spiegava i rischi dello stallo sull’intelligence. Il 4 marzo scorso Mario ...