Campania, 949 positivi. Il rapporto positivi/tamponi è al 6% (Di sabato 19 dicembre 2020) I positivi del giorno, in Campania, sono 949. Su 15.739 tamponi effettuati. Il rapporto positivi/tamponi è 6% (ieri era al 6,6%). Gli asintomatici sono 885, i sintomatici 64. Il numero dei deceduti è 32 (Totale: 2.560), di cui 7 nelle ultime 48 ore e 25 deceduti in precedenza ma registrati soltanto ieri. I guariti sono 1.424. Di seguito il report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 122 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (posti letto Covid e offerta privata) Posti letto di degenza occupati: ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 dicembre 2020) Idel giorno, in, sono 949. Su 15.739effettuati. Ilè 6% (ieri era al 6,6%). Gli asintomatici sono 885, i sintomatici 64. Il numero dei deceduti è 32 (Totale: 2.560), di cui 7 nelle ultime 48 ore e 25 deceduti in precedenza ma registrati soltanto ieri. I guariti sono 1.424. Di seguito il report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 122 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (posti letto Covid e offerta privata) Posti letto di degenza occupati: ...

Bollettino della Regione: meno di mille positivi, comunicati 32 decessi

