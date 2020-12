Apertura Scuola per Le Superiori, i Dirigenti Scolastici Chiedono Autonomia Decisionale (Di sabato 19 dicembre 2020) Il 7 gennaio le scuole riapriranno anche per le classi Superiori. L’Anp afferma che, per garantire un ritorno in sicurezza, è necessario che i Dirigenti possano agire in Autonomia. Ecco quanto riporta il documento approvato dall’Anp: “Il DPCM del 3 dicembre 2020 ha prospettato il rientro in presenza per la gran parte degli studenti delle Leggi su youreduaction (Di sabato 19 dicembre 2020) Il 7 gennaio le scuole riapriranno anche per le classi. L’Anp afferma che, per garantire un ritorno in sicurezza, è necessario che ipossano agire in. Ecco quanto riporta il documento approvato dall’Anp: “Il DPCM del 3 dicembre 2020 ha prospettato il rientro in presenza per la gran parte degli studenti delle

MicheleManescal : @TIZIANAPOESIA @danieledv79 @gualtierieurope A dura prova ce le hanno messe le riaperture estive e l'apertura della… - Nclosing123 : Contestualmente all'apertura della Scuola @AzzolinaLucia farei partire il tour 'A ricreazione con la Ministra'! Co… - corzunino : Il lavoro nelle prefetture d'Italia per riportare in classe gli studenti delle superiori giovedì 7 gennaio. Ritorno… - sc_salvatore : RT @paolavalenti29: Si andrà a scuola quando si potrà andar a scuola Nel frattempo non si potrà andar a scuola,ma se decidessi di aprir le… - adrianamusella : La priorita'e'la #vita non la #scuola.Ditelo alla De Romanis i.E si parla di .prevenzione?I contagi sono aumentati… -