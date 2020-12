Ancona – Automobilista fa manovra azzardata e provoca un incidente

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 19 dicembre 2020) Are l’unada parte di un’. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia. Gli aggiornamenti.stradale e traffico in tilt lungo l’Asse Nord-Sud, all’altezza dell’uscita di Tavernelle, in direzione sud. Lo schianto è avvenuto intorno le 13.40 ed a causarlo sarebbe stata unada parte di una donna che ha poi