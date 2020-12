The Voice Senior, stasera la semifinale su Rai Uno (Di venerdì 18 dicembre 2020) La rete ammiraglia della Rai trasmetterà la semifinale del talent The Voice Senior venerdì 18 dicembre in prima serata. Con la fase del “Knock out” i ventiquattro concorrenti si sfideranno per accedere alla finale di domenica 20 dicembre sempre su Rai 1. La prima edizione di The Voice Senior condotta da Antonella Clerici è in dirittura di arrivo. Il talent per gli over 60 ha riscosso ascolti straordinari e inaspettati, raggiungendo il consenso di un vasto pubblico. Questo successo è dovuto sia alla simpatia dei concorrenti, che stanno dando prova delle loro capacità canore in una competizione sana, senza rivalità né antagonismi, sia alla professionalità della giuria composta da Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Al Bano con la figlia Jasmine Carrisi. La penitenza di Antonella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) La rete ammiraglia della Rai trasmetterà ladel talent Thevenerdì 18 dicembre in prima serata. Con la fase del “Knock out” i ventiquattro concorrenti si sfideranno per accedere alla finale di domenica 20 dicembre sempre su Rai 1. La prima edizione di Thecondotta da Antonella Clerici è in dirittura di arrivo. Il talent per gli over 60 ha riscosso ascolti straordinari e inaspettati, raggiungendo il consenso di un vasto pubblico. Questo successo è dovuto sia alla simpatia dei concorrenti, che stanno dando prova delle loro capacità canore in una competizione sana, senza rivalità né antagonismi, sia alla professionalità della giuria composta da Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Al Bano con la figlia Jasmine Carrisi. La penitenza di Antonella ...

DeniseBellet : RT @anachronique_: ALFONSO GUARDAMI STASERA SFILATA DEI RAGAZZI IN STUDIO COMMENTATA DA ZORZI, ALFONSO DAMMI RETTA LI FACCIAMO NERI A QUELL… - lucia60061616 : RT @anachronique_: ALFONSO GUARDAMI STASERA SFILATA DEI RAGAZZI IN STUDIO COMMENTATA DA ZORZI, ALFONSO DAMMI RETTA LI FACCIAMO NERI A QUELL… - zazoomblog : The Voice Senior: stasera la semifinale del talent show per i cantanti over 60 - #Voice #Senior: #stasera… - Vulgo_Luizinho5 : Essa Vai Pro The Voice né Pai???? - bubinoblog : THE VOICE SENIOR: LA SEMIFINALE DEL TALENT RIVELAZIONE DI RAI1 CON ANTONELLA CLERICI -

Ultime Notizie dalla rete : The Voice La semifinale di ''The Voice senior'' su Rai1 con Antonella Clerici RAI - Radiotelevisione Italiana Marco Guerzoni, chi è il concorrente di The Voice Senior: età, foto, carriera

Marco Guerzoni è uno dei concorrenti approdati a The Voice Senior, che si è presentato sul palco del talent con grinta da vendere.

The Voice Senior: Alida Ferrarese nel team Carrisi, ecco chi è

Alida Ferrarese ha incantato i giudici di 'The Voice Senior'. Questa sera, 18 dicembre, la vedremo in semifinale nel team Carrisi.

Marco Guerzoni è uno dei concorrenti approdati a The Voice Senior, che si è presentato sul palco del talent con grinta da vendere.Alida Ferrarese ha incantato i giudici di 'The Voice Senior'. Questa sera, 18 dicembre, la vedremo in semifinale nel team Carrisi.