Suter vince discesa in Val d'Isere, Goggia torna sul podio (Di venerdì 18 dicembre 2020) VAL D'Isere (FRANCIA) (ITALPRESS) – Corinne Suter è la regina della discesa libera in Val d'Isere. La svizzera inaugura al meglio la tre giorni francese ottenendo il terzo successo in carriera in Coppa del Mondo, in un 2020 che l'ha vista vincere anche a Garmisch e Altenmarkt-Zauchensee. Suter ferma il cronometro a 1'44?62, precedendo di soli 11 centesimi un'ottima Sofia Goggia. La bergamasca torna sul podio a distanza di circa 10 mesi da quello conquistato a Rosa Khutor in Super-G. A tratti incontenibile, l'azzurra paga qualche piccola sbavatura che al traguardo risulta decisiva in termini cronometrici: “Purtroppo ho commesso un rischio inutile, riuscendo a restare in piedi – ammette la campionessa olimpica della specialità – Senza ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) VAL D'(FRANCIA) (ITALPRESS) – Corinneè la regina dellalibera in Val d'. La svizzera inaugura al meglio la tre giorni francese ottenendo il terzo successo in carriera in Coppa del Mondo, in un 2020 che l'ha vistare anche a Garmisch e Altenmarkt-Zauchensee.ferma il cronometro a 1'44?62, precedendo di soli 11 centesimi un'ottima Sofia. La bergamascasula distanza di circa 10 mesi da quello conquistato a Rosa Khutor in Super-G. A tratti incontenibile, l'azzurra paga qualche piccola sbavatura che al traguardo risulta decisiva in termini cronometrici: “Purtroppo ho commesso un rischio inutile, riuscendo a restare in piedi – ammette la campionessa olimpica della specialità – Senza ...

