Serie C, le partite del weekend in diretta su Sky: Potenza-Catania e Vibonese-Palermo, ecco come vederle in tv (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Palermo torna sui canali di Sky per la sfida di domenica pomeriggio in casa della Vibonese.I rosanero nello scorso turno hanno affrontano la Casertana vincendo per 2-0 grazie alle reti messe a segno da Nicola Rauti e Lorenzo Lucca. Gli uomini guidati da Roberto Boscaglia vogliono continuare a ottenere risultati positivi dimenticando la trasferta di Foggia che è stata davvero negativa.Nel frattempo i tifosi rosanero che hanno un abbonamento a Sky potranno godersi il match di questa domenica, qualora fossero interessati, sui canali Primafila al costo di 4,99 euro. La gara di Vibo Valentia, in programma alle ore 15,00, sarà come già ribadito in pay-per-view. La partita sarà anche visibile, come di consueto, sulla piattaforma Eleven Sports. Vi proponiamo le 11 gare scelte da Sky per la 16a giornata.Sabato 19 ... Leggi su mediagol (Di venerdì 18 dicembre 2020) Iltorna sui canali di Sky per la sfida di domenica pomeriggio in casa della.I rosanero nello scorso turno hanno affrontano la Casertana vincendo per 2-0 grazie alle reti messe a segno da Nicola Rauti e Lorenzo Lucca. Gli uomini guidati da Roberto Boscaglia vogliono continuare a ottenere risultati positivi dimenticando la trasferta di Foggia che è stata davvero negativa.Nel frattempo i tifosi rosanero che hanno un abbonamento a Sky potranno godersi il match di questa domenica, qualora fossero interessati, sui canali Primafila al costo di 4,99 euro. La gara di Vibo Valentia, in programma alle ore 15,00, saràgià ribadito in pay-per-view. La partita sarà anche visibile,di consueto, sulla piattaforma Eleven Sports. Vi proponiamo le 11 gare scelte da Sky per la 16a giornata.Sabato 19 ...

bonucci_leo19 : 300 partite in Serie A con la Juve. Festeggiare con una vittoria sarebbe stato perfetto. Peccato. La voglia di lo… - OptaPaolo : 14 - Il Milan ha segnato almeno due gol in 14 partite consecutive: record assoluto nella storia della Serie A, supe… - WiAnselmo : #SerieC, le partite del weekend in diretta su Sky: Potenza-#Catania e Vibonese-#Palermo, ecco come vederle in tv… - Mediagol : #SerieC, le partite del weekend in diretta su Sky: Potenza-#Catania e Vibonese-#Palermo, ecco come vederle in tv… - Johnnyi17257191 : @AndreaBonacalza Mi sa che si sono accorti della cazzata che han scritto, due gol da 14 partite consecutive record assoluto in serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Serie partite Serie A, le partite di oggi e gli orari Sky Sport Diritti Tv Champions League Amazon, il colosso si aggiudica le sedici partite migliori del mercoledì nel triennio 2021-2024

Oggi si può assistere a tre match di Serie A, a tutta la Serie B ... portale americano nel prossimo triennio 2021-2024: le 16 partite migliori del mercoledì sera di Champions League, con ...

Corotone, Stroppa: 'Ci siamo adeguati alla Serie A. Sulla Samp, Vulic e Messias...'

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato alla vigilia della gara di domani contro la Samp: La squadra sembra aver imparato ad adeguarsi all’avversario ...

Oggi si può assistere a tre match di Serie A, a tutta la Serie B ... portale americano nel prossimo triennio 2021-2024: le 16 partite migliori del mercoledì sera di Champions League, con ...Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato alla vigilia della gara di domani contro la Samp: La squadra sembra aver imparato ad adeguarsi all’avversario ...