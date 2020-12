Pirlo presenta Parma Juve: «Attenti ai ragazzi di Liverani» (Di venerdì 18 dicembre 2020) Pirlo presenta Parma Juve: le parole del tecnico bianconero alla vigilia della sfida di campionato contro i crociati Andrea Pirlo ha presentato Parma Juve: le parole del tecnico bianconero alla vigilia della sfida di campionato contro i crociati. LEGGI LA CONFERENZA COMPLETA SU JuveNEWS24 Parma – «E’ una squadra che sta facendo bene da quando ha cambiato modulo, hanno avuto risultati positivi su campi importanti. Hanno cambiato modo di giocare con un allenatore nuovo ma bisogna stare Attenti perché si gioca dopo 3 giorni e bisognerà ritrovare le energie». LA GARA – «Mi aspetto una partita classica con loro che si difenderanno e proveranno a ripartire, hanno giocatori veloci e dobbiamo fare bene le ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020): le parole del tecnico bianconero alla vigilia della sfida di campionato contro i crociati Andreahato: le parole del tecnico bianconero alla vigilia della sfida di campionato contro i crociati. LEGGI LA CONFERENZA COMPLETA SUNEWS24– «E’ una squadra che sta facendo bene da quando ha cambiato modulo, hanno avuto risultati positivi su campi importanti. Hanno cambiato modo di giocare con un allenatore nuovo ma bisogna stareperché si gioca dopo 3 giorni e bisognerà ritrovare le energie». LA GARA – «Mi aspetto una partita classica con loro che si difenderanno e proveranno a ripartire, hanno giocatori veloci e dobbiamo fare bene le ...

Così Andrea Pirlo ha presentato ai microfoni di Juventus Tv la partita con il Parma: “Il Parma è una squadra che sta facendo bene, da quando hanno cambiato modulo hanno fatto risultati positivi anche ...

TORINO – Domani sera, alle 20:45, la Juventus scenderà di nuovo in campo per un’altra sfida di campionato: allo Stadio “Ennio Tardini” di Parma andrà in scena l’incontro tra i ducali e i bianconeri, v ...

