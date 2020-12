Perla Trivellini | chi è la cantante di Vicopisano a The Voice Senior

Leggi su viagginews

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Chi è, ladache ha convinto Gigi D’Alessio e Loredana Bertè a The. Una donna con una brillante carriera da direttrice artistica con una grande passione per la musica: questa èdache ha convinto soprattutto due giudici di The, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè e ha ricevuto i complimenti L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com