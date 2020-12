One UI 3.0 con Android 11 partito sul Samsung Galaxy S20 FE (Di venerdì 18 dicembre 2020) Strada in discesa per il Samsung Galaxy S20 FE, che, come riportato da ‘SamMobile‘, sta ricevendo l’aggiornamento ad Android 11 con One UI 3.0, a partire dal mercato russo. Il firmware di riferimento risponde alla sigla G780FXXU1BTL1, con inclusa la patch di sicurezza di dicembre 2020. Il peso generale è parecchio ingente: circa 6.3GB, che fareste meglio a scaricare sotto rete Wi-Fi per evitare di perdere un quantitativo importante del vostro traffico dati. Un aggiornamento arrivato prima di quel che ci si potesse aspettare, dal momento che l’upgrade con Android 11 e One UI 3.0 avrebbe dovuto essere distribuito a bordo del Samsung Galaxy S20 FE nel periodo compreso tra gennaio e febbraio, in base al mercato di destinazione (il colosso di Seul ha anticipato le cose di qualche settimana, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) Strada in discesa per ilS20 FE, che, come riportato da ‘SamMobile‘, sta ricevendo l’aggiornamento ad11 con One UI 3.0, a partire dal mercato russo. Il firmware di riferimento risponde alla sigla G780FXXU1BTL1, con inclusa la patch di sicurezza di dicembre 2020. Il peso generale è parecchio ingente: circa 6.3GB, che fareste meglio a scaricare sotto rete Wi-Fi per evitare di perdere un quantitativo importante del vostro traffico dati. Un aggiornamento arrivato prima di quel che ci si potesse aspettare, dal momento che l’upgrade con11 e One UI 3.0 avrebbe dovuto essere distribuito a bordo delS20 FE nel periodo compreso tra gennaio e febbraio, in base al mercato di destinazione (il colosso di Seul ha anticipato le cose di qualche settimana, ...

