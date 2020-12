Nuoto, Assoluti invernali oggi: orari, tv, programma, streaming. I big azzurri in gara (Di venerdì 18 dicembre 2020) oggi, 18 dicembre, seconda giornata dei Campionati Italiani invernali 2020 di Nuoto, manifestazione utile per ottenere la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021. Dopo i fuochi d’artificio di ieri e i pass a Cinque Cerchi conquistati da Benedetta Pilato e da Thomas Ceccon, rispettivamente nei 100 rana donne e nei 100 dorso uomini, altre specialità da seguire con attenzione in data odierna. Nei 100 farfalla femminili andrà in scena l’ormai solito confronto tra Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi, mentre nei 200 delfino maschili Alberto Razzetti proverà a porre il suo sigillo, vista l’assenza del primatista italiano (già qualificato per Tokyo) Federico Burdisso. Nei 100 dorso donne, orfani di Margherita Panziera, Silvia Scalia e Carlotta Zofkova spingeranno al meglio delle loro possibilità, al pari di Simone Sabbioni nei 50 dorso ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020), 18 dicembre, seconda giornata dei Campionati Italiani2020 di, manifestazione utile per ottenere la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021. Dopo i fuochi d’artificio di ieri e i pass a Cinque Cerchi conquistati da Benedetta Pilato e da Thomas Ceccon, rispettivamente nei 100 rana donne e nei 100 dorso uomini, altre specialità da seguire con attenzione in data odierna. Nei 100 farfalla femminili andrà in scena l’ormai solito confronto tra Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi, mentre nei 200 delfino maschili Alberto Razzetti proverà a porre il suo sigillo, vista l’assenza del primatista italiano (già qualificato per Tokyo) Federico Burdisso. Nei 100 dorso donne, orfani di Margherita Panziera, Silvia Scalia e Carlotta Zofkova spingeranno al meglio delle loro possibilità, al pari di Simone Sabbioni nei 50 dorso ...

