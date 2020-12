Monitoraggio Iss 18 dicembre/ Rezza “Rt non scende più”: pronte nuove zone gialle (Di venerdì 18 dicembre 2020) Monitoraggio Iss 18 dicembre, l'indice Rt in Italia non scende più: l'allarme di Giovanni Rezza in vista del Natale. Toscana, VdA, Bolzano e Campania verso zona gialla Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 18 dicembre 2020)Iss 18, l'indice Rt in Italia nonpiù: l'allarme di Giovanniin vista del Natale. Toscana, VdA, Bolzano e Campania verso zona gialla

TarabellAlberto : @borghi_claudio ...intanto l'ISS dichiara che la rete di monitoraggio influenza stagionale (che pare sia sparita!)… - il_piccolo : Indice di contagio sceso dallo 0.97 allo 0,7. Scende anche il tasso di occupazione degli ospedali. - il_piccolo : #Coronavirus, la bozza del monitoraggio Iss: migliorano i parametri del #Fvg. Indice Rt in calo - diabolicus23 : Per il punto 1? ISS stima 8mila decessi all'anno per influenza. Il monitoraggio della stagione influenzale riguard… - MZorzy : @scenarieconomic ovvio che arriverà una ondata. di inluenza stagionale di gennaio febbraio. come dal bel sistema di… -

Ultime Notizie dalla rete : Monitoraggio Iss Coronavirus, la bozza del monitoraggio Iss: migliorano i parametri del Fvg. Indice Rt in calo Il Piccolo Covid: atteso nuovo Dpcm con restrizioni festività, Italia zona rossa

In attesa dei nuovi dati del monitoraggio settimanale del ministero della Salute e dell’Iss, la giornata di ieri è andata in archivio con 18.236 nuovi contagi e la cifra, ancora elevatissima, di 683 ...

Monitoraggio Iss 18 dicembre/ Rezza “Rt non scende più”: pronte nuove zone gialle

Monitoraggio Iss 18 dicembre, indice Rt in Italia non scende più: l'allarme di Rezza in vista del Natale. Toscana, VdA, Bolzano e Campania zona gialla ...

In attesa dei nuovi dati del monitoraggio settimanale del ministero della Salute e dell’Iss, la giornata di ieri è andata in archivio con 18.236 nuovi contagi e la cifra, ancora elevatissima, di 683 ...Monitoraggio Iss 18 dicembre, indice Rt in Italia non scende più: l'allarme di Rezza in vista del Natale. Toscana, VdA, Bolzano e Campania zona gialla ...