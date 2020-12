MEF, dopo stop per emergenza contenziosi tributari a +17% nel terzo trimestre (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – dopo lo stop causato dall’emergenza coronavirus, nel terzo trimestre c’è stata una ripresa del contenzioso tributario, con i nuovi ricorsi che crescono del 17,4% su base annua, secondo i dati diffusi oggi dal Ministero dell’Economia e delle finanze. Le definizioni diminuiscono su base annuale del 28,8%, mentre il raffronto con il secondo trimestre 2020 registra un aumento dei provvedimenti depositati pari al 24,6% correlato alla ripresa dello svolgimento delle udienze. Alla data del 30 settembre 2020 le controversie tributarie pendenti, pari a 366.870, sono aumentate dell’1,21% rispetto al 30 settembre 2019 e risultano in crescita del 2,92% rispetto all’inizio del trimestre. Nel terzo ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) –locausato dall’coronavirus, nelc’è stata una ripresa del contenziosoo, con i nuovi ricorsi che crescono del 17,4% su base annua, secondo i dati diffusi oggi dal Ministero dell’Economia e delle finanze. Le definizioni diminuiscono su base annuale del 28,8%, mentre il raffronto con il secondo2020 registra un aumento dei provvedimenti depositati pari al 24,6% correlato alla ripresa dello svolgimento delle udienze. Alla data del 30 settembre 2020 le controversiee pendenti, pari a 366.870, sono aumentate dell’1,21% rispetto al 30 settembre 2019 e risultano in crescita del 2,92% rispetto all’inizio del. Nel...

