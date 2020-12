LIVE Biathlon, 7.5 km Hochfilzen in DIRETTA: Dorothea Wierer vuole tornare a ruggire! (Di venerdì 18 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 In casa Italia sono tre le azzurre in gara: Lisa Vittozzi col 30, Dorothea Wierer col 34 ed Irene Lardschneider col 17. Nella medesima località in questo format la settimana scorsa sono arrivati il settimo posto di Lisa Vittozzi e l’ottavo di Dorothea Wierer, le uniche azzurre a punti (71° posto per Irene Lardschneider). 13.55 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 7.5 km sprint femminile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Hochfilzen, in Austria: oggi, venerdì 18 dicembre, alle ore 14.15, scatterà anche per le donne la prima gara della quarta tappa della stagione 2020-2021. Il programma odierno e la startlist – La presentazione della sprint ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.00 In casa Italia sono tre le azzurre in gara: Lisa Vittozzi col 30,col 34 ed Irene Lardschneider col 17. Nella medesima località in questo format la settimana scorsa sono arrivati il settimo posto di Lisa Vittozzi e l’ottavo di, le uniche azzurre a punti (71° posto per Irene Lardschneider). 13.55 Buongiorno e benvenuti allatestuale della 7.5 km sprint femminile della Coppa del Mondo diin programma ad, in Austria: oggi, venerdì 18 dicembre, alle ore 14.15, scatterà anche per le donne la prima gara della quarta tappa della stagione 2020-2021. Il programma odierno e la startlist – La presentazione della sprint ...

