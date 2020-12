L’articolo di Libero che viola i diritti umani (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ve lo ricordate il 2011? Il tempo scorre inesorabile. E trovare una risposta a questa domanda potrebbe riportare la mente a un’epoca apparentemente distante. Eppure, non stiamo parlando di un’era lontana. Nel 2011 gli smartphones erano già in voga. I pantaloni a vita bassa e le converse spopolavano. E soprattutto, a livello di mentalità sociale, Leggi su periodicodaily (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ve lo ricordate il 2011? Il tempo scorre inesorabile. E trovare una risposta a questa domanda potrebbe riportare la mente a un’epoca apparentemente distante. Eppure, non stiamo parlando di un’era lontana. Nel 2011 gli smartphones erano già in voga. I pantaloni a vita bassa e le converse spopolavano. E soprattutto, a livello di mentalità sociale,

Luciana12827144 : RT @SecolodItalia1: Vittorio Feltri: l’articolo della Boldrini contro di me? Me ne frego, infatti l’ho pubblicato su Libero - Massimilianosg3 : RT @SecolodItalia1: Vittorio Feltri: l’articolo della Boldrini contro di me? Me ne frego, infatti l’ho pubblicato su Libero - SecolodItalia1 : Vittorio Feltri: l’articolo della Boldrini contro di me? Me ne frego, infatti l’ho pubblicato su Libero… - MarceloWalker : Mi aspettavo che Libero titolasse l'articolo sul cast di #Sanremo2021 'NICCHIA SIGNOR TENENTE' e invece nulla. Ci sono rimasto male. - RiccardoPennisi : Ma a voi sembra normale che l'apertura di un supermercato si meriti sindaco, presidente di regione, articolo sul Co… -

Ultime Notizie dalla rete : L’articolo Libero Cosa resta aperto in zona rossa: l’elenco dei negozi e le regole di Natale Corriere della Sera