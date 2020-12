Kimi Ràikkònen sceglie Stelvio per la sua vita lontano dai circuiti (Di venerdì 18 dicembre 2020) Conclusa la stagionedi Formula 1, Alfa Romeo rimane al fianco di Kimi Ràikkònen. Il marchio italiano ha infatti consegnato al campione finlandese una Stelvio Veloce 2.0 Turbo Benzina 280 CV AT8 Q4. Contraddistinta dalla livrea Rosso Alfa e configurata personalmente dal campione, la vettura sarà la sua compagna di viaggio durante il periodo lontano dai riflettori del campionato del mondo di F1 e lo accompagnerà in tutta sicurezza grazie alla trazione integrale con tecnologia Alfa Q4.“Archiviata una stagione sportiva molto intensa è tempo di staccare la spina e dedicarsi ai propri affetti familiari. Anche quest’anno Kimi, insieme ad Antonio ovviamente, ci ha regalato forti emozioni. Lo abbiamo sostenuto e gli siamo stati vicini durante ogni singolo GP. E continuiamo a farlo a bordo della ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 18 dicembre 2020) Conclusa la stagionedi Formula 1, Alfa Romeo rimane al fianco di. Il marchio italiano ha infatti consegnato al campione finlandese unaVeloce 2.0 Turbo Benzina 280 CV AT8 Q4. Contraddistinta dalla livrea Rosso Alfa e configurata personalmente dal campione, la vettura sarà la sua compagna di viaggio durante il periododai riflettori del campionato del mondo di F1 e lo accompagnerà in tutta sicurezza grazie alla trazione integrale con tecnologia Alfa Q4.“Archiviata una stagione sportiva molto intensa è tempo di staccare la spina e dedicarsi ai propri affetti familiari. Anche quest’anno, insieme ad Antonio ovviamente, ci ha regalato forti emozioni. Lo abbiamo sostenuto e gli siamo stati vicini durante ogni singolo GP. E continuiamo a farlo a bordo della ...

GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: #AlfaRomeo #Stelvio accompagna Kimi #Raikkonen nella sua vita privata [FOTO] - motorionline : #AlfaRomeo #Stelvio accompagna Kimi #Raikkonen nella sua vita privata [FOTO] - Italpress : Kimi Ràikkònen sceglie Stelvio per la sua vita lontano dai circuiti - BarbaraPremoli : Kimi Raikkonen andrà a far la spesa con la Stelvio Veloce 2.0 Turbo - MotoriNoLimits : Kimi Raikkonen andrà a far la spesa con la Stelvio Veloce 2.0 Turbo -