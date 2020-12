“Italiani vaccinati entro prossimo autunno”. Ma la terza ondata è un problema (Di venerdì 18 dicembre 2020) La campagna vaccinale contro il Covid-19 è alle porte. Gli obiettivi sono definiti, il piano regionale – benché farragginoso – è quasi pronto, ma le problematiche non mancano. A partire dalla temuta terza ondata post natalizia, che renderebbe una corsa ad ostacoli la campagna stessa. “La curva dei contagi è ormai stabilmente congelata e prosegue nel trend decrescente, ma purtroppo non si è appiattita, non è sparita. Sarebbe davvero complicato iniziare la più grande campagna di vaccinazione di massa forse di sempre in una condizione di recrudescenza della curva dei contagi, la possibile e temuta terza ondata”. Così il Commissario Domenico Arcuri in conferenza stampa. Tutti vaccinati per l’autunno? “Ci saranno 202 milioni di dosi di vaccino per l’Italia, come previsto, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 dicembre 2020) La campagna vaccinale contro il Covid-19 è alle porte. Gli obiettivi sono definiti, il piano regionale – benché farragginoso – è quasi pronto, ma letiche non mancano. A partire dalla temutapost natalizia, che renderebbe una corsa ad ostacoli la campagna stessa. “La curva dei contagi è ormai stabilmente congelata e prosegue nel trend decrescente, ma purtroppo non si è appiattita, non è sparita. Sarebbe davvero complicato iniziare la più grande campagna di vaccinazione di massa forse di sempre in una condizione di recrudescenza della curva dei contagi, la possibile e temuta”. Così il Commissario Domenico Arcuri in conferenza stampa. Tuttiper l’? “Ci saranno 202 milioni di dosi di vaccino per l’Italia, come previsto, ...

