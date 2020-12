Inter | le tre mosse per vincere lo scudetto

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 18 dicembre 2020) La vetta è lì, pronta ad essere agguantata. Lo sanno bene in casadove, dopo l'eliminazione dalla Champions League e in generale dall'Europa, hanno fissato come obiettivo finale lo. Solo il Tricolore potrebbe salvare la stagione nerazzurra e allora ecco quali saranno i prossimi passi per riuscirci.La Gazzetta dello Sport ha individuato le tredi Conte per arrivare al successo in Serie A., le treper locaption id="attachment 1064867" align="alignnone" width="751" Danilo D'Ambrosio,(Getty Images)/captionL'aggiustamento principale è il modulo. Conte sembra aver virato verso il ritorno al centrocampo a tre, con due mezzali accanto al regista e con la rinuncia al trequartista. Da questa base, con Brozovic, Barella, Vidal e ...