I fratelli Wright e Il primo volo dell’uomo

I fratelli Wright- Credit: https://www.quotidianomotori.com/volo/115-anni-dal-primo-volo-dei-fratelli-Wright/ Fu un volo di dodici secondi, incerto, ondeggiante e traballante… ma fu finalmente un vero volo e non una semplice planata.(Orville Wright) È il 17 dicembre del 1903, quando Wilburn Wright e Orville Wright collaudano il loro primo aeroplano. Orville Wright vola per dodici secondi, compiendo un paio di metri prima di tornare a terra. In quei dodici secondi, in cui uno dei primi antenati dell'aeroplano vola orgogliosamente nel cielo della North Carolina, viene scritta la storia dell'aeronautica per sempre.

Nel 1903 i fratelli Wright spiccano in volo con il loro primo aeroplano, conorando l'immortale desiderio umano di volare.

