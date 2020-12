Hard Rock Cafe Roma | appuntamento con Babbo Natale

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 dicembre 2020) – Per i più piccoli e le loro famiglie –ha in programma un week end per le famiglie in vista del. Sabato 19 e domenica 20 dicembre, dalle 12 alle 14, tutti i bambini che scriveranno una letterina avranno la possibilità di consegnarla nelle mani di. Tutto nella massima sicurezza. Inoltre i piccoliers fino ai 10 anni che si fermeranno a pranzo con la famiglia avranno un omaggio natalizio. UN MENU’ SPECIALE PER LE FESTE Kiss Me under The Mistletoe Per pranzi aziendali, in famiglia o tra amici Kiss Me under The Mistletoe (Baciami Sotto Il Vischio) è lo speciale menù disponibile solo fino al 10 gennaio 2021. Ideale per pranzi aziendali, festeggiamenti in famiglia o pranzo con scambio di doni tra amici. Si può ...