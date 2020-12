Guai per babbo Renzi Chiesto rinvio a giudizio per il dossier su Consip (Di venerdì 18 dicembre 2020) Federico Garau La procura della Repubblica di Roma ha Chiesto il rinvio a giudizio per il padre di Matteo Renzi ed altre 11 persone, fra cui anche l'ex senatore Denis Verdini Chiesto il rinvio a giudizio per Tiziano Renzi, padre del leader di Italia Viva, per l'ex parlamentare Italo Bocchino, per Alfredo Romeo, per l'ex senatore Denis Verdini e per altri 7 individui rimasti coinvolti nella maxi-inchiesta sul caso Consip. A prendere questa decisione è la procura della Repubblica di Roma, che ha agito in seguito alla delibera del giudice per le indagini preliminari Gaspare Sturzo, il quale lo scorso febbraio aveva disposto nuove investigazioni sulla vicenda. Nei confronti del padre di Renzi ci sono le ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Federico Garau La procura della Repubblica di Roma hailper il padre di Matteoed altre 11 persone, fra cui anche l'ex senatore Denis Verdiniilper Tiziano, padre del leader di Italia Viva, per l'ex parlamentare Italo Bocchino, per Alfredo Romeo, per l'ex senatore Denis Verdini e per altri 7 individui rimasti coinvolti nella maxi-inchiesta sul caso. A prendere questa decisione è la procura della Repubblica di Roma, che ha agito in seguito alla delibera del giudice per le indagini preliminari Gaspare Sturzo, il quale lo scorso febbraio aveva disposto nuove investigazioni sulla vicenda. Nei confronti del padre dici sono le ...

