Giulia Salemi choc “Tommaso Zorzi? Se fosse etero ci proverei”/ “Mi fa sangue”

(Di venerdì 18 dicembre 2020)ha ammesso di stimare molto l'amicoper la sua intelligenza: "Solo per la sua testa, a me fa".

trash_italiano : MA GIULIA SALEMI CHE PASSA DAVANTI A SAMANTHA E LA IGNORA ?? #GFVIP - Saradamessinag1 : RT @GiuliaSalemi93: 'Siamo tutte Giulia Salemi: bimbe con la fretta di essere donne, con insicurezze, mai contente del ns aspetto, a volte… - _MARIC4 : Modo: Giulia Salemi stesa a letto con su una maschera viso e gli occhiali da sole #gfvip - Frances10268743 : Current mood... Giulia Salemi #gfvip - soorpresone : RT @GiuliaSalemi93: 'Siamo tutte Giulia Salemi: bimbe con la fretta di essere donne, con insicurezze, mai contente del ns aspetto, a volte… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Al Grande Fratello Vip Giulia Salemi ha fatto una battuta su Maria Teresa Ruta che non è andata giù al popolo della rete, che ha chiesto l’immediata squalifica della concorrente. Scherzando con gli ...Giulia Salemi ha ammesso di stimare molto l’amico Tommaso Zorzi per la sua intelligenza: “Solo per la sua testa, a me fa sangue”. Al Grande Fratello Vip è sempre tempo di confessioni. Giulia Salemi, ...