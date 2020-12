Filippo Nardi squalificato dal Grande Fratello Vip (Di venerdì 18 dicembre 2020) Filippo Nardi è stato squalificato dalla Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la sua passata esperienza con la seconda edizione non famosa durata nemmeno un paio di settimane, l’ex fan delle sigarette ha dovuto lasciare la casa dopo le vergognose parole nei confronti di Maria Teresa Ruta, ma non solo. Alfonso Signorini ha fatto un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 18 dicembre 2020)è statodalla Casa delVip. Dopo la sua passata esperienza con la seconda edizione non famosa durata nemmeno un paio di settimane, l’ex fan delle sigarette ha dovuto lasciare la casa dopo le vergognose parole nei confronti di Maria Teresa Ruta, ma non solo. Alfonso Signorini ha fatto un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

