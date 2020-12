Filippo Nardi a rischio squalifica, Guenda Goria pronta ad un confronto (Di venerdì 18 dicembre 2020) Queste per Filippo Nardi potrebbero essere le ultime ore nella casa del Grande Fratello Vip perché il concorrente nei giorni scorsi si è lasciato andare a battute sessiste e volgari nei confronti di alcune donne, in particolar modo di Maria Teresa Ruta. Contattata da FanPage, Guenda Goria ha massacrato il gieffino chiedendone la (giusta) espulsione. “Mia madre è una donna garbata, una signora di 60 anni. Non merita certi atteggiamenti. ‘TeaBag‘? Credo nemmeno conosca il significato del termine. Penso che sarà imbarazzata, si sentirà svilita e offesa, mortificata come donna. Anche perché è una signora di 60 anni. Ma come ti permetti? Come ti viene in mente? Sono furiosa, è follia. Da figlia mi sento offesa. Sono due giorni che ho i nervi a fior di pelle perché è inaccettabile, non posso sentir parlare di mia madre così. ... Leggi su biccy (Di venerdì 18 dicembre 2020) Queste perpotrebbero essere le ultime ore nella casa del Grande Fratello Vip perché il concorrente nei giorni scorsi si è lasciato andare a battute sessiste e volgari nei confronti di alcune donne, in particolar modo di Maria Teresa Ruta. Contattata da FanPage,ha massacrato il gieffino chiedendone la (giusta) espulsione. “Mia madre è una donna garbata, una signora di 60 anni. Non merita certi atteggiamenti. ‘TeaBag‘? Credo nemmeno conosca il significato del termine. Penso che sarà imbarazzata, si sentirà svilita e offesa, mortificata come donna. Anche perché è una signora di 60 anni. Ma come ti permetti? Come ti viene in mente? Sono furiosa, è follia. Da figlia mi sento offesa. Sono due giorni che ho i nervi a fior di pelle perché è inaccettabile, non posso sentir parlare di mia madre così. ...

