Discesa Val d'Isere oggi, sci alpino: startlist, orario, tv, programma (Di venerdì 18 dicembre 2020) Scatta ufficialmente il fine settimana della Val d'Isere valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. La stagione prosegue senza soluzione di continuità verso la sostanza natalizia con tre gare tutte sulle nevi francesi. Nel weekend il programma sarà quanto mai fitto. Si disputeranno due discese ed un supergigante, con la velocità che la farà da padrone. oggi si partirà con la prima prova dedicata alla velocità, nella quale finalmente vedremo in azione le specialiste del settore. Petra Vlhova, leader della classifica generale, andrà a caccia di punti per rimpolpare la sua leadership, stesso discorso per Marta Bassino e Federica Brignone, mentre Sofia Goggia, di nuovo nel proprio ambiente, punterà alla vittoria. IN TV – La prima Discesa della Val d'Isere ...

