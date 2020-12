Death Stranding vittima di review bombing dopo il crossover con Cyberpunk 2077 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Alcuni oggetti a tema Cyberpunk 2077 sono arrivati nella versione PC di Death Stranding, e i fan scontenti del disastroso lancio del gioco di CDPR hanno deciso di prendersela con il titolo di Kojima, attraverso la pratica del review bombing. CD Projekt Red ha avuto una settimana meno piacevole di quanto probabilmente si aspettava dopo il lancio del suo attesissimo titolo. dopo aver posto severe restrizioni ai recensori e aver mostrato loro solo la versione PC del gioco, i giocatori su console hanno scoperto una marea di bug che lo hanno reso praticamente ingiocabile su PlayStation 4 e Xbox One. Lo sviluppatore si è scusato per lo stato del gioco e ha promesso rimborsi, con Sony che ha anche deciso di rimuovere Cyberpunk ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 18 dicembre 2020) Alcuni oggetti a temasono arrivati nella versione PC di, e i fan scontenti del disastroso lancio del gioco di CDPR hanno deciso di prendersela con il titolo di Kojima, attraverso la pratica del. CD Projekt Red ha avuto una settimana meno piacevole di quanto probabilmente si aspettavail lancio del suo attesissimo titolo.aver posto severe restrizioni ai recensori e aver mostrato loro solo la versione PC del gioco, i giocatori su console hanno scoperto una marea di bug che lo hanno reso praticamente ingiocabile su PlayStation 4 e Xbox One. Lo sviluppatore si è scusato per lo stato del gioco e ha promesso rimborsi, con Sony che ha anche deciso di rimuovere...

