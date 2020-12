Crisi Covid sull’aeronautica civile. I consigli del Ctna per superarla (Di venerdì 18 dicembre 2020) Investimenti, strategie e dialogo con le istituzioni. È quanto serve all’industria aeronautica italiana, certificato nel nuovo studio del Cluster tecnologico nazionale aerospazio (Ctna). È stato presentato ieri via web durante l’omonimo evento “L’industria aeronautica italiana e il Covid” con esperti, addetti ai lavori e il sottosegretario al Mise Gian Paolo Manzella. Condotto tramite analisi dei dati e un questionario alle aziende del comparto, dipinge un quadro in chiaro-scuro della situazione italiana. Il Ctna conta tra i propri soci dodici distretti tecnologici regionali (che a loro volta raccolgono oltre mille Pmi), due enti nazionali di ricerca (Cnr e Cira), due grandi industrie capo-filiera (Leonardo e Avio Aero), l’associazione industriale (Aiad) e l’Agenzia spaziale italiana. IL SETTORE ITALIANO Nel complesso, il comparto vale ... Leggi su formiche (Di venerdì 18 dicembre 2020) Investimenti, strategie e dialogo con le istituzioni. È quanto serve all’industria aeronautica italiana, certificato nel nuovo studio del Cluster tecnologico nazionale aerospazio (). È stato presentato ieri via web durante l’omonimo evento “L’industria aeronautica italiana e il” con esperti, addetti ai lavori e il sottosegretario al Mise Gian Paolo Manzella. Condotto tramite analisi dei dati e un questionario alle aziende del comparto, dipinge un quadro in chiaro-scuro della situazione italiana. Ilconta tra i propri soci dodici distretti tecnologici regionali (che a loro volta raccolgono oltre mille Pmi), due enti nazionali di ricerca (Cnr e Cira), due grandi industrie capo-filiera (Leonardo e Avio Aero), l’associazione industriale (Aiad) e l’Agenzia spaziale italiana. IL SETTORE ITALIANO Nel complesso, il comparto vale ...

LiaQuartapelle : Anti europeisti sempre, anche quando va contro all’Italia. Questa è la Lega, che oggi, al parlamento europeo non ha… - msgelmini : .@forza_italia e il centrodestra confermano il loro deciso impegno per garantire alle famiglie italiane la libertà… - fanpage : Coca-Cola taglia 2.200 posti di lavoro a causa della crisi per il Covid - Piergiulio58 : La crisi di Los Angeles: è la città più colpida dal Covid e il lavoro non c'è più- - TalentiaSwIt : Le #chiusure e il #consolidamento di #bilancio per il 2020 saranno influenzate dalla crisi COVID-19. Come accelerar… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Covid Crisi covid, i ristoratori: "Non vogliamo l’elemosina. Ma certezze" LA NAZIONE Recovery Fund e nuovi divari: ecco perché il Sud deve insorgere

Il recovery fund è probabilmente l’argomento che maggiormente ha animato i dibattiti dei talk show televisivi e le pagine dei quotidiani negli ultimi mesi. Il Fondo per la ripresa, ovvero i 750 miliar ...

Mercato auto Europa 2020: nuovo crollo a novembre, -13,5%

L’ennesima crisi di un anno terribile. I dati del mercato auto europeo del mese di novembre proseguono ed intensificano i grandi problemi del settore: -13,5% di immatricolazioni, per un totale di ...

Il recovery fund è probabilmente l’argomento che maggiormente ha animato i dibattiti dei talk show televisivi e le pagine dei quotidiani negli ultimi mesi. Il Fondo per la ripresa, ovvero i 750 miliar ...L’ennesima crisi di un anno terribile. I dati del mercato auto europeo del mese di novembre proseguono ed intensificano i grandi problemi del settore: -13,5% di immatricolazioni, per un totale di ...