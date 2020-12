CorSport: il Napoli pronto al ricorso in difesa di Insigne in caso di due giornate di squalifica (Di venerdì 18 dicembre 2020) La sentenza del giudice sportivo sul “vai a cagare” di Insigne a Massa è attesa per oggi. Le giornate di squalifica dovrebbero essere due, ma dipenderà tutto da cosa avrà scritto l’arbitro nel suo referto. A favore di Insigne e del Napoli ci sono due fattori, scrive il Corriere dello Sport. “Non ha esasperato la reazione e dunque aggravato la sua posizione dopo l’espulsione; ha presentato le scuse a Massa negli spogliatoi, subito dopo la fine della partita”. Una speranza che si riduca tutto ad una sola giornata esiste. Qualora non dovesse essere così, però, il Napoli ricorrerà in appello, forte del precedente di Morata. Lo juventino, al termine di Benevento-Juventus del 28 novembre, si rivolse all’arbitro Pasqua con “un’espressione irriguardosa” e beccò due giornate di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 dicembre 2020) La sentenza del giudice sportivo sul “vai a cagare” dia Massa è attesa per oggi. Ledidovrebbero essere due, ma dipenderà tutto da cosa avrà scritto l’arbitro nel suo referto. A favore die delci sono due fattori, scrive il Corriere dello Sport. “Non ha esasperato la reazione e dunque aggravato la sua posizione dopo l’espulsione; ha presentato le scuse a Massa negli spogliatoi, subito dopo la fine della partita”. Una speranza che si riduca tutto ad una sola giornata esiste. Qualora non dovesse essere così, però, ilricorrerà in appello, forte del precedente di Morata. Lo juventino, al termine di Benevento-Juventus del 28 novembre, si rivolse all’arbitro Pasqua con “un’espressione irriguardosa” e beccò duedi ...

TOSADORIDANIELA : RT @napolista: CorSport: il #Napoli pronto al ricorso in difesa di #Insigne in caso di due giornate di squalifica Il club si sente forte de… - napolista : CorSport: il #Napoli pronto al ricorso in difesa di #Insigne in caso di due giornate di squalifica Il club si sente… - SoloNapoli5 : @CorSport Conte deve ringraziare Gattuso Ha impostato il primo tempo a non prenderle. Il Napoli è una squadra fatta… - CorSport : #Bruscolotti: '#Ronaldo al posto di #Insigne? Alla #Juve permettono cose che ad altri...' - sliver1987 : e proprio inter napoli doveva arbitrare questob#mammamia -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Napoli CorSport: il Napoli è in ottima forma, ma Gattuso deve ancora capire la vera statura della sua squadra IlNapolista CorSport: probabilmente Mertens andrà nello stesso centro di Osimhen per la riabilitazione

Il Corriere dello Sport scrive dell’infortunio di Mertens. Ieri il Napoli ha emesso il comunicato ufficiale sulle condizioni del belga: “trauma discorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra ...

CorSport: Insigne si è scusato con Massa per il 'vai a cagare'

Nello spogliatoio, il capitano del Napoli ha porto le sue scuse al direttore di gara per l'intemperanza in campo. Il Corriere dello Sport scrive che lo stesso Insigne, al termine del match, si è ...

Il Corriere dello Sport scrive dell’infortunio di Mertens. Ieri il Napoli ha emesso il comunicato ufficiale sulle condizioni del belga: “trauma discorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra ...Nello spogliatoio, il capitano del Napoli ha porto le sue scuse al direttore di gara per l'intemperanza in campo. Il Corriere dello Sport scrive che lo stesso Insigne, al termine del match, si è ...