Conte e Renzi trattano, tregua armata. Ma la maggioranza resta appesa a un filo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il leader di Italia Viva detta le condizioni per continuare a sostenere l'esecutivo: "Stufi delle decisioni prese in splendida solitudine" Leggi su quotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il leader di Italia Viva detta le condizioni per continuare a sostenere l'esecutivo: "Stufi delle decisioni prese in splendida solitudine"

borghi_claudio : Oh è bastato che Renzi chiedesse di far togliere a conte la delega ai servizi per far liberare i pescatori! Poteva… - gennaromigliore : La lettera di Matteo Renzi al Presidente Conte. Consigliata a chi ancora piace parlare di politica e nel merito del… - MassimGiannini : Affondo mediatico di #Renzi, che manda la lettera di preavviso al premier. Audace colpo di #Conte, che risponde vol… - infoitinterno : Renzi: «Ora tocca a Conte dare risposte. Altrimenti il governo va a casa» - squaloviolino : @Masssimilianoo Renzi le cose le ha dette, conte si prenderà il weekend per riflettere -