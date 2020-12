Cagliari, Giulini: «Nainggolan serve sempre. Nandez? Via solo per 36 milioni» (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato della situazione relativa al mercato e alla possibilità di far tornare in Sardegna Nainggolan Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato della situazione relativa al mercato a Radiolina. CALCIOMERCATO – «Nainggolan? Non si sa se lo troveremo sotto l’albero di Natale. Sicuramente in questo momento è una situazione complicata e l’operazione è difficile. Se l’Inter ne vorrà riparlare, noi siamo pronti per risederci al tavolo. Uno come il Ninja, serve sempre in squadra. Credo che almeno 4/5 giocatori dovranno uscire in questa sessione invernale e almeno 2/3 dovranno coprire i gap lasciati. Non credo che il mercato di gennaio sia un mercato di ripresa, anzi sarà prevalentemente di fiacca. Sarà ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tommaso, presidente del, ha parlato della situazione relativa al mercato e alla possibilità di far tornare in SardegnaTommaso, presidente del, ha parlato della situazione relativa al mercato a Radiolina. CALCIOMERCATO – «? Non si sa se lo troveremo sotto l’albero di Natale. Sicuramente in questo momento è una situazione complicata e l’operazione è difficile. Se l’Inter ne vorrà riparlare, noi siamo pronti per risederci al tavolo. Uno come il Ninja,in squadra. Credo che almeno 4/5 giocatori dovranno uscire in questa sessione invernale e almeno 2/3 dovranno coprire i gap lasciati. Non credo che il mercato di gennaio sia un mercato di ripresa, anzi sarà prevalentemente di fiacca. Sarà ...

CentotrentunoC : CAGLIARI ???? Il presidente Tommaso #Giulini ha palesato l'esigenza di sfoltire la rosa del #Cagliari: quali potrebb… - il_megamaiko : @fabbricainter Con tutto il rispetto, non è una decisione anti-Giulini ma la necessità che la perdita economica sia… - AsNotizie : Cagliari, Giulini: “Nandez via a gennaio? Ha una clausola da 36 milioni e partirà solo se la pagheranno” CAGLIARI… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Cagliari, Giulini: 'Nandez andrà via solo per la clausola: servono 36 milioni di euro' - VoceGiallorossa : ???? @CagliariCalcio, Giulini: '#Nandez andrà via solo con la clausola di 36 milioni' #ASRoma -