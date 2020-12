A Trapani torna in cella uno dei carcerieri del piccolo Giuseppe Di Matteo. Costa arrestato con l’accusa di associazione mafiosa (Di venerdì 18 dicembre 2020) I Carabinieri di Trapani e la Direzione Investigativa Antimafia hanno arrestato con l’accusa di associazione a delinquere di tipo mafioso Giuseppe Costa. Perquisita anche l’abitazione dell’uomo, a Purgatorio di Custonaci, in provincia di Trapani, dove lo stesso aveva realizzato in muratura la “cella” dove era stato segregato il piccolo Giuseppe Di Matteo, (figlio del collaboratore di giustizia Mario Santo), poi barbaramente ucciso e sciolto nell’acido. L’uomo, durante la lunga detenzione (dal 1997 al febbraio 2007) ha ricevuto il sostegno economico del sodalizio mafioso senza mai collaborare con gli inquirenti. Subito dopo la scarcerazione, secondo chi indaga, ha rinsaldato le sue relazioni con i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 18 dicembre 2020) I Carabinieri die la Direzione Investigativa Antimafia hannocondia delinquere di tipo mafioso. Perquisita anche l’abitazione dell’uomo, a Purgatorio di Custonaci, in provincia di, dove lo stesso aveva realizzato in muratura la “” dove era stato segregato ilDi, (figlio del collaboratore di giustizia Mario Santo), poi barbaramente ucciso e sciolto nell’acido. L’uomo, durante la lunga detenzione (dal 1997 al febbraio 2007) ha ricevuto il sostegno economico del sodalizio mafioso senza mai collaborare con gli inquirenti. Subito dopo la scarcerazione, secondo chi indaga, ha rinsaldato le sue relazioni con i ...

