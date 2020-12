Uomini e Donne, chi è Lucrezia, la corteggiatrice che piace ad Armando e Gianluca: età e cognome (Di giovedì 17 dicembre 2020) 26Occhi blu, capelli biondi e un fascino che ammalia. Lucrezia si è presentata così a Uomini e Donne. E pensare che inizialmente non aveva destato interesse nei confronti degli Uomini presenti in studio. Dinamica totalmente ribaltata nell’ultima puntata, quando addirittura in due si sono fatti avanti per lei. Si tratta del tronista Gianluca De Matteis – che le ha deciso di tenerla nonostante l’eliminazione di molte altre corteggiatrici – e di Armando Incarnato, il cavaliere di 39 anni che da tempo è protagonista del Trono Over della trasmissione. Armando si è fatto avanti con sguardi insistenti che non hanno lasciato indifferente Lucrezia, scopriamo meglio chi è. Chi è Lucrezia di Uomini e ... Leggi su italiasera (Di giovedì 17 dicembre 2020) 26Occhi blu, capelli biondi e un fascino che ammalia.si è presentata così a. E pensare che inizialmente non aveva destato interesse nei confronti deglipresenti in studio. Dinamica totalmente ribaltata nell’ultima puntata, quando addirittura in due si sono fatti avanti per lei. Si tratta del tronistaDe Matteis – che le ha deciso di tenerla nonostante l’eliminazione di molte altre corteggiatrici – e diIncarnato, il cavaliere di 39 anni che da tempo è protagonista del Trono Over della trasmissione.si è fatto avanti con sguardi insistenti che non hanno lasciato indifferente, scopriamo meglio chi è. Chi èdie ...

