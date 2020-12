Sky: per Mertens si teme un interessamento ai legamenti (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il peggio sembra essere scongiurato, per Dries Mertens, dopo aver visto le sue lacrime ieri a San Siro. Il giocatore sosterrà gli esami strumentali di rito per chiarire l’entità del problema, col Napoli che si augura che non debba osservare un lungo periodo di riposo. Resta da capire se saranno interessati i legamenti, ma intanto – come riporta Sky Sport – è sicura l’assenza per la sfida con la Lazio. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il peggio sembra essere scongiurato, per Dries, dopo aver visto le sue lacrime ieri a San Siro. Il giocatore sosterrà gli esami strumentali di rito per chiarire l’entità del problema, col Napoli che si augura che non debba osservare un lungo periodo di riposo. Resta da capire se saranno interessati i, ma intanto – come riporta Sky Sport – è sicura l’assenza per la sfida con la Lazio. L'articolo ilNapolista.

romeoagresti : #Paratici a “Sky”: “#Dybala? Il presidente è stato chiaro. Vogliamo bene a Paulo, è un ragazzo eccezionale. Rinnovo… - SkyTG24 : ?? #pescatori sequestrati in Libia, Conte e Di Maio a Bengasi per la liberazione ?? Si tratta di 18 persone, tra cu… - pisto_gol : Se non fossi abbonato-dal ‘91-pagherei volentieri per Sky anche solo per sentire #BuffaRacconta Pelè O’Rey - _goodtime__ : Ho trovato un mio messaggio in cui parlavo del problema della mancanza del piano B nel credo calcistico contiano da… - vediamocitv2000 : RT @TGTGTV2000: #COVID19 verso un nuovo #dpcm e per i #vaccini quali saranno i tempi e le modalità? Questa sera a #TGtg Matteo #Bassetti D… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky per Conte dopo Inter-Napoli: "Gara tattica e vittoria sofferta. Ci serve per crescere" Sky Sport Challenge e Champions Cup: la programmazione Sky per le dirette streaming e tv!

Gli orari Sky per le Dirette del week-end. Assenti le Zebre, ma il match sarà disponibile gratuitamente sul sito dell'EPCR ...

Le Foche "Covid? D'estate ne usciremo"/ "A Natale prudenza, nonni li vedrò via Skype"

Cronaca - L'immunologo Francesco Le Foche invita alla prudenza in vista del prossimo Natale, anticipando che in estate il covid sarà superato. Le Foche ha aggiunto: « L'uomo ha sempre usato la scienza ...

Gli orari Sky per le Dirette del week-end. Assenti le Zebre, ma il match sarà disponibile gratuitamente sul sito dell'EPCR ...Cronaca - L'immunologo Francesco Le Foche invita alla prudenza in vista del prossimo Natale, anticipando che in estate il covid sarà superato. Le Foche ha aggiunto: « L'uomo ha sempre usato la scienza ...