Sequestrato più di mezzo milione di euro a Lara Comi per truffa ai danni dell'Ue (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sequestrato da oltre mezzo milione di euro a carico dell’ex eurodeputata di Forza Italia Lara Comi e di altri 5 indagati per nuove ipotesi di truffa ai danni dell’Ue nell’inchiesta dei pm di Milano Bonardi, Furno e Scudieri. L’ex europarlamentare era stata agli arresti domiciliari nel 2019, e poi tornata libera, per corruzione, emissione di false fatture e truffa nei confronti dell’Ue, per le quali la Procura milanese ha già chiesto il rinvio a giudizio nel procedimento ‘mensa dei poveri’ con al centro il presunto ‘burattinaio’ Nino Caianiello, ex responsabile FI a Varese. Il procuratore di Milano, Francesco Greco, comunica in una nota che la Guardia ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 dicembre 2020)da oltredia carico’exdeputata di Forza Italiae di altri 5 indagati per nuove ipotesi diai’Ue nell’inchiesta dei pm di Milano Bonardi, Furno e Scudieri. L’exparlamentare era stata agli arresti domiciliari nel 2019, e poi tornata libera, per corruzione, emissione di false fatture enei confronti’Ue, per le quali la Procura milanese ha già chiesto il rinvio a giudizio nel procedimento ‘mensa dei poveri’ con al centro il presunto ‘burattinaio’ Nino Caianiello, ex responsabile FI a Varese. Il procuratore di Milano, Francesco Greco, comunica in una nota che la Guardia ...

HuffPostItalia : Sequestrato più di mezzo milione di euro a Lara Comi per truffa ai danni dell'Ue - zazoomblog : Sequestrato più di mezzo milione di euro a Lara Comi per truffa ai danni dellUe - #Sequestrato #mezzo #milione… - vinnix63 : RT @HuffPostItalia: Sequestrato più di mezzo milione di euro a Lara Comi per truffa ai danni dell'Ue - PetrazzuoloF : RT @HuffPostItalia: Sequestrato più di mezzo milione di euro a Lara Comi per truffa ai danni dell'Ue - Alleniram17 : RT @HuffPostItalia: Sequestrato più di mezzo milione di euro a Lara Comi per truffa ai danni dell'Ue -