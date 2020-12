Russia, nonni strangolano il nipote di 2 anni e gettano il corpo nella stufa (Di giovedì 17 dicembre 2020) nonni strangolano il nipote di 2 anni e gettano il corpo nella stufa In Russia una coppia di nonni è accusata di avere strangolato il nipote di due anni e di aver poi gettato il corpo del piccolo nella stufa. La causa dell’orribile gesto sarebbe stato il pianto insistente del bambino. I nonni, di 52 e 48 anni, successivamente avrebbero tirato fuori dalla stufa i resti del nipotino per scaricarli nella neve. I genitori del piccolo Dima, Maria e Dmitry Shcherbakovy, di 20 e 25 anni, raccontano di essere andati a casa dei nonni per ... Leggi su tpi (Di giovedì 17 dicembre 2020)ildi 2ilInuna coppia diè accusata di avere strangolato ildi duee di aver poi gettato ildel piccolo. La causa dell’orribile gesto sarebbe stato il pianto insistente del bambino. I, di 52 e 48, successivamente avrebbero tirato fuori dallai resti del nipotino per scaricarlineve. I genitori del piccolo Dima, Maria e Dmitry Shcherbakovy, di 20 e 25, raccontano di essere andati a casa deiper ...

È di raccapriccio ed orrore la reazione al triste caso di un bambino ucciso dai suoi stessi nonni. La piccola vittima aveva solamente ... L'infanticidio ha avuto luogo in una località della Russia ed ...

Nonni uccidono il nipotino di 2 anni e gettano il corpo nella stufa. A fare la scoperta choc sono stati i genitori del piccolo Dima, Maria e Dmitry Shcherbakovy, di 20 e 25 anni. La coppia che vive in ...

