Quando esce il Dcpm su Natale e Capodanno? Le anticipazioni

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Sono ore decisive per la stesura del nuovo Dpcm che regolerà le festività natalizie di sessanta milioni di italiani. Festività che saranno ovviamente diverse rispetto a tutti gli altri anni perché l’Italia, con tutta probabilità, sarà in lockdown. L’orientamento del Governo sarebbe infatti quello di rendere un’unica zona rossa nei giorni festivi e prefestivi (quindi 24-25-26-27 e 31-1-2-3) con eccezione il 5 e 6 gennaio che potrebbero rimanere esclusi. In quegli otto giorni nessuno potrà uscire dalle rispettive abitazioni se non per andare a fare la spesa, andare in edicola, andare in farmacia, per motivi di lavoro o per motivi di salute. Dunque no a cenoni, pranzi e feste. Tutto il resto chiuso: dai ristoranti ai negozi, almeno in quegli otto giorni. Nei giorni 28-29-30 dicembre dovrebbero valere le regole dei colori: quindi chi è in zona gialla può spostarsi da un comune all’altro ...