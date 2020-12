Nicolussi Caviglia: “Sarà uno stop lungo ma tornerò più forte di prima” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il centrocampista del Parma, Hans Nicolussi Caviglia, ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio. Il giocatore, su twitter, ha voluto ringraziare i tifosi per la vicinanza. Queste le sue parole: “Grazie a chi si è subito preoccupato per me. Purtroppo le visite hanno evidenziato la rottura del legamento crociato. Sarò costretto a stare lontano per parecchio tempo da quel verde che è il grande amore della mia vita. Ma ce la metterò tutta per tornare ancora più forte!”. Grazie a chi si è subito preoccupato per me. Purtroppo le visite hanno evidenziato la rottura del legamento crociato. Sarò costretto a stare lontano per parecchio tempo da quel verde che è il grande amore della mia vita. Ma ce la metterò tutta per tornare ancora più forte! pic.twitter.com/gziSAFm5nY — Hans Nicolussi ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il centrocampista del Parma, Hans, ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio. Il giocatore, su twitter, ha voluto ringraziare i tifosi per la vicinanza. Queste le sue parole: “Grazie a chi si è subito preoccupato per me. Purtroppo le visite hanno evidenziato la rottura del legamento crociato. Sarò costretto a stare lontano per parecchio tempo da quel verde che è il grande amore della mia vita. Ma ce la metterò tutta per tornare ancora più!”. Grazie a chi si è subito preoccupato per me. Purtroppo le visite hanno evidenziato la rottura del legamento crociato. Sarò costretto a stare lontano per parecchio tempo da quel verde che è il grande amore della mia vita. Ma ce la metterò tutta per tornare ancora più! pic.twitter.com/gziSAFm5nY — Hans...

