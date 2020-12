Milan, Leao nei guai: pignorati beni per risarcire lo Sporting Lisbona (Di giovedì 17 dicembre 2020) Rafael Leao deve risarcire lo Sporting Lisbona: pignorati alcuni beni dell’attaccante del Milan per un valore totale di 35mila euro Rafael Leao ha un conto in sospeso con la Federazione portoghese dopo che il TAD Tribunale Arbitrale dello Sport aveva condannato l’attaccante del Milan a risarcire lo Sporting Lisbona della cifra di 16,5 milioni di euro per la risoluzione illegittima e anticipata del suo contratto di lavoro al termine della stagione 2018 quando firmò, da svincolato, con il Lille. Secondo quanto riportato da A Bola, la prima rata pignorata in Portogallo (circa 35mila euro) si riferisce al patrimonio del giocatore in Portogallo, ma il quotidiano portoghese aggiunge ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Rafaeldeveloalcunidell’attaccante delper un valore totale di 35mila euro Rafaelha un conto in sospeso con la Federazione portoghese dopo che il TAD Tribunale Arbitrale dello Sport aveva condannato l’attaccante dellodella cifra di 16,5 milioni di euro per la risoluzione illegittima e anticipata del suo contratto di lavoro al termine della stagione 2018 quando firmò, da svincolato, con il Lille. Secondo quanto riportato da A Bola, la prima rata pignorata in Portogallo (circa 35mila euro) si riferisce al patrimonio del giocatore in Portogallo, ma il quotidiano portoghese aggiunge ...

