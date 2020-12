Libia | Renzi | ' su liberazione pescatori no polemiche | gioiamo insieme'

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Ladeiitaliani inè una notizia bellissima. Questi connazionali potranno passare il Natale in famiglia. Invito tutte le forze politiche a non fare polemica e gioire, almeno oggi. Viva l'Italia". Lo scrive in un tweet il leader di Iv ed ex premier Matteo

Ultime Notizie dalla rete : Libia Renzi

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "La liberazione dei pescatori italiani in Libia è una notizia bellissima. Questi connazionali potranno passare il Natale in famiglia. Invito tutte le forze politiche a non ...10.45 Conte e Di Maio in Libia per pescatori Il premier Conte e il ministro degli ... Slittato alle 19 il faccia a faccia con il leader Renzi.