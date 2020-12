Libia, Conte e Di Maio a Bengasi: scarcerati i pescatori sequestrati (Di giovedì 17 dicembre 2020) Finalmente giungono notizie e aggiornamenti rasserenanti dalla Libia: nell’arco di questa mattinata, sono stati liberati i pescatori di Mazara del Vallo, sequestrati e detenuti in Libia. 107 giorni da prigionieri in Libia per i pescatori di Mazara del Vallo Si tratta dei 18 operatori marittimi provenienti, appunto, dal comune di Mazara del Vallo (distante circa 200 km dalle coste Tunisine) e membri dell’equipaggio degli ormai noti pescherecci: l’Antartide e il Medinea. Gli otto Italiani, i sei Tunisini, i due Senegalesi e i due Indonesiani in questione, sono stati vittime di un sequestro ad opera dei militari del Generale e politico Libico Khalifa Haftar, avvenuto ben 108 giorni fa. Sono state precisamente le milizie della Libyan National Army a privare illecitamente i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) Finalmente giungono notizie e aggiornamenti rasserenanti dalla: nell’arco di questa mattinata, sono stati liberati idi Mazara del Vallo,e detenuti in. 107 giorni da prigionieri inper idi Mazara del Vallo Si tratta dei 18 operatori marittimi provenienti, appunto, dal comune di Mazara del Vallo (distante circa 200 km dalle coste Tunisine) e membri dell’equipaggio degli ormai noti pescherecci: l’Antartide e il Medinea. Gli otto Italiani, i sei Tunisini, i due Senegalesi e i due Indonesiani in questione, sono stati vittime di un sequestro ad opera dei militari del Generale e politico Libico Khalifa Haftar, avvenuto ben 108 giorni fa. Sono state precisamente le milizie della Libyan National Army a privare illecitamente i ...

VittorioSgarbi : Sono felice per la liberazione dei pescatori mazaresi. Adesso spero che i due incapaci che sono volati lestamente i… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha appreso con grande soddisfazione dal Presidente Conte la notizia della liberazione dei… - ManlioDS : Fino a ieri sarebbero “andati con l’esercito” a recuperare i #pescatori in #Libia, oggi si lamentano che siano anda… - razorblack66 : RT @DSantanche: Finalmente i nostri #pescatori liberi! Adesso Conte non usi questa bella novità per la sua propaganda: impiegare 108 giorn… - claudelcam : RT @BenedettaFrucci: I Governi Berlusconi e Renzi liberarono i pescatori sequestrati senza clamore e in pochi giorni. Conte ci ha messo 108… -