Liberati i pescatori sequestrati in Libia. Conte e Di Maio a Bengasi (dopo 108 giorni) (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic – I 18 pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in Libia sono stati Liberati. Il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sono volati a Bengasi dopo 108 giorni dal sequestro. A quanto si apprende da fonti autorevoli, proprio la missione in Libia avrebbe portato il premier a far slittare l’incontro-scontro con Renzi sulla verifica di governo, inizialmente in programma per questa mattina alle 9 e poi posticipato alle 19 di questa sera. Liberati i 18 pescatori di Mazara del Vallo detenuti a Bengasi da 108 giorni A Bengasi, roccaforte del generale Khalifa al Haftar, sono detenuti illegittimamente da ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic – I 18di Mazara del Valloinsono stati. Il premier Giuseppee il ministro degli Esteri Luigi Disono volati a108dal sequestro. A quanto si apprende da fonti autorevoli, proprio la missione inavrebbe portato il premier a far slittare l’incontro-scontro con Renzi sulla verifica di governo, inizialmente in programma per questa mattina alle 9 e poi posticipato alle 19 di questa sera.i 18di Mazara del Vallo detenuti ada 108, roccaforte del generale Khalifa al Haftar, sono detenuti illegittimamente da ...

