La Bellanova dà l’ultimatum a Conte | “O arrivano risposte o mi dimetto”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic – Teresaparla chiaro a Tagadà, su La7, e il messaggio per Giuseppeè molto diretto: “Se non arriveranno le, arriveranno le mie dimissioni”.: “Non si dovrà attendere tanto” Letteralmente, ai microfoni di La7, il ministro dell’Agricoltura Teresaha detto: “Per le mie dimissioni non si dovrà attendere tanto se nonleche noi attendiamo”. Con questo collegamento il ministro getta ulteriore benzina sul fuoco in vista dell’atteso incontro tra le delegazione di Italia Viva e gli altri rappresentanti del governo. “Emergenza sanitaria non tiene in piede un governo” “L’emergenza sanitaria non può essere utilizzata per tenere in vita un governo” ha continuato quindi la, che ...