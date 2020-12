Incentivi - Terminati anche quelli per le auto elettriche e ibride plug-in (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sono esauriti prima del previsto i superIncentivi per le auto elettriche e ibride plug-in con emissioni fino a 60 g/km e prezzo di listino fino a 50 mila euro (compresi gli accessori ma al netto dell'Iva) stanziati dal governo con il cosiddetto decreto agosto. Gli ultimi fondi sono stati prenotati stamattina all'apertura delle concessionarie. Rimane in campo il vecchio Ecobonus. Restano, però, ancora a disposizione degli automobilisti 58 milioni per usufruire dell'Ecobonus, meno generoso ma rifinanziato ad agosto da Palazzo Chigi: per le vetture con emissioni di CO2 fino a 20 g/km sono previsti 4 mila euro, che salgono a 6 mila con la rottamazione di una vettura fino a Euro 4; per le auto con emissioni comprese tra 21 e 60 g/km sono invece disponibili 1.500 euro, che ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sono esauriti prima del previsto i superper le-in con emissioni fino a 60 g/km e prezzo di listino fino a 50 mila euro (compresi gli accessori ma al netto dell'Iva) stanziati dal governo con il cosiddetto decreto agosto. Gli ultimi fondi sono stati prenotati stamattina all'apertura delle concessionarie. Rimane in campo il vecchio Ecobonus. Restano, però, ancora a disposizione deglimobilisti 58 milioni per usufruire dell'Ecobonus, meno generoso ma rifinanziato ad agosto da Palazzo Chigi: per le vetture con emissioni di CO2 fino a 20 g/km sono previsti 4 mila euro, che salgono a 6 mila con la rottamazione di una vettura fino a Euro 4; per lecon emissioni comprese tra 21 e 60 g/km sono invece disponibili 1.500 euro, che ...

