Iaquinta, confermata la condanna a due anni nel processo "Aemilia" (Di giovedì 17 dicembre 2020) Confermati due anni di condanna per l'ex attaccante della Juventus Vincenzo Iaquinta coinvolto nel processo "Aemilia" È stata confermata a due anni la condanna per Vincenzo Iaquinta dopo il ricorso in appello per i capi di imputazione nel processo "Aemilia". L'ex attaccante bianconero è accusato per reato di armi ma i giudici hanno concesso il beneficio della sospensione condizionale. Sconto di pena invece per il padre di Iaquinta, Giuseppe, accusato di associazione mafiosa: riduzione da 19 a 13 anni, come riportato da SkyTg24.

