I peggiori fail tecnologici del 2020

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il mondo della tecnologia e di tutto ciò che gravita attorno, dunque i videogiochi, i servizi del web e le innovazioni, non è sempre tutto rose e fiori, ma spesso deve impattare contro il solido muro della realtà. Fallimenti, delusioni e clamorose debacle sono dietro l’angolo, a maggior ragione in un anno così complicato come il. Abbiamo raccolto idegli scorsi dodici mesi. OneWeb fallita (Foto: OneWeb)74 satelliti già in orbita e 3 miliardi di euro di finanziamento caduti nel vuoto per il progetto OneWeb che si poneva come principale alternativa a StarLink di SpaceX per il servizio di collegamento a Internet satellitare ad altissima velocità. La rinuncia del colosso nipponico SoftBank a continuare a essere primo investitore ha fatto crollare il progetto che aveva promesso un completamento nel 2021 con 900 satelliti ...