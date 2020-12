Giulini: “Nainggolan? Se l’Inter volesse parlarne…” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Intervistato da Radiolina, il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, è stato punzecchiato sul caso Nainggolan e un suo ritorno al Cagliari. Queste le sue parole: “Nainggolan regalo di Natale per i tifosi? Non si sa mai quali regali si trovano sotto l’albero, non si sa se la Befana ti porta il carbone oppure no. In questo momento è un’operazione ancora più complicata rispetto a questa estate per via dei mancati introiti dallo stadio. Non so davvero cosa dire, proveremo sicuramente a parlarne. Se l’Inter volesse parlarne, sono convinto che Radja ci aiuterebbe tanto”. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 dicembre 2020) Intervistato da Radiolina, il presidente del Cagliari, Tommaso, è stato punzecchiato sul casoe un suo ritorno al Cagliari. Queste le sue parole: “regalo di Natale per i tifosi? Non si sa mai quali regali si trovano sotto l’albero, non si sa se la Befana ti porta il carbone oppure no. In questo momento è un’operazione ancora più complicata rispetto a questa estate per via dei mancati introiti dallo stadio. Non so davvero cosa dire, proveremo sicuramente a parlarne. Separlarne, sono convinto che Radja ci aiuterebbe tanto”. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

