GF Vip 5 | ripescaggio a Natale? Alfonso Signorini esce finalmente allo scoperto

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 17 dicembre 2020)ha deciso di raccontare la verità sul presuntodi alcuni concorrenti già eliminati dal GF VIP 5. Sembrava ormai certa la volontà di far rientrare in casa un vippone amato ma già eliminato al televoto, dopo le indiscrezioni emerse in rete e il messaggio lanciato da Selvaggia Roma sui social. La ragazza ha svelato persino il periodo in cui ci sarebbe stato questo sorteggio speciale. Tuttavia le cose non stanno così e a fare chiarezza sull’intricata questione ci ha pensato il conduttore stesso. Grande Fratello Vip 5, in arrivo un? Sta incuriosendo tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip la voce del presuntoche permetterà ad un ex inquilino di rientrare in gioco a tutti gli effetti. Nel corso delle ultime settimane, infatti, la notizia ha ...