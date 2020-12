Davide Rebellin: “Mi diverto come un ragazzino. Sono vegetariano e punto sull’esplosività. Quella volta con le scimmie per strada…” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Davide Rebellin è indomito e non appende la bicicletta al chiodo, anche se la prossima estate compirà 50 anni. Il veneto è pronto per la sua 28ma stagione da professionista. Vestirà la casacca della Cambodia Cycling Academy, un team Continental voluto dal governo cambogiano con l’obiettivo di fare crescere i corridori locali in vista dei Giochi del Sud-Est Asiatico in programma nel 2023. Il vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi 2004 ha spiegato alla Gazzetta dello Sport quali Sono le ragioni che lo spingono a continuare: “La passione. La preparazione in vista delle gare, le sensazioni che vivo durante le corse: mi fanno vivere meglio. E poi mi diverto come da ragazzino. Quindi, perché smettere? Fino a quando sarò competitivo andrò avanti“. Davide ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 dicembre 2020)è indomito e non appende la bicicletta al chiodo, anche se la prossima estate compirà 50 anni. Il veneto è pronto per la sua 28ma stagione da professionista. Vestirà la casacca della Cambodia Cycling Academy, un team Continental voluto dal governo cambogiano con l’obiettivo di fare crescere i corridori locali in vista dei Giochi del Sud-Est Asiatico in programma nel 2023. Il vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi 2004 ha spiegato alla Gazzetta dello Sport qualile ragioni che lo spingono a continuare: “La passione. La preparazione in vista delle gare, le sensazioni che vivo durante le corse: mi fanno vivere meglio. E poi mida. Quindi, perché smettere? Fino a quando sarò competitivo andrò avanti“....

