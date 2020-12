Conte in Libia per liberare i pescatori italiani, l’armatore a TPI: “Siamo con le lacrime agli occhi” (Di giovedì 17 dicembre 2020) “La notizia di Conte ci riempie di emozione. Se dovesse essere confermata, qua si piange solo all’idea, Siamo con le lacrime agli occhi, tutti i familiari. Oggi Mazara del Vallo va in festa”, a parlare a TPI è Marco Marrone, l’armatore di uno dei due battelli fermi in Libia dal primo settembre. Secondo quanto apprende LaPresse da fonti qualificate, il premier Giuseppe Conte – al termine di un lungo confronto con i Servizi – starebbe per partite alla volta della Libia per liberare i pescatori italiani prigionieri da mesi. Sarebbe questa la ragione del rinvio dell’incontro con la delegazione di Italia viva in programma per questa mattina alle 9. Il faccia a faccia con ... Leggi su tpi (Di giovedì 17 dicembre 2020) “La notizia dici riempie di emozione. Se dovesse essere confermata, qua si piange solo all’idea,con le, tutti i familiari. Oggi Mazara del Vallo va in festa”, a parlare a TPI è Marco Marrone,di uno dei due battelli fermi indal primo settembre. Secondo quanto apprende LaPresse da fonti qualificate, il premier Giuseppe– al termine di un lungo confronto con i Servizi – starebbe per partite alla volta dellaperprigionieri da mesi. Sarebbe questa la ragione del rinvio dell’incontro con la delegazione di Italia viva in programma per questa mattina alle 9. Il faccia a faccia con ...

